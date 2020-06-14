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Bingöl Karlıova'daki deprem anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, merkeze bağlı Ilıcalar beldesinde bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 17.24'te Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin Bingöl'e yakın çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

Deprem, merkeze bağlı Ilıcalar beldesinde bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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