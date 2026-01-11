Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta kabus! 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor...

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 6, ilçelerden Adaklı'da 1, Genç'te 37, Karlıova'da 2, Kiğı'da 5, Solhan'da 7, Yayladere'de 6 ve Yedisu'da 8 olmak üzere 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.