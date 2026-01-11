BIST 12.201
Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta kabus! 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor... - Resim: 1

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 6, ilçelerden Adaklı'da 1, Genç'te 37, Karlıova'da 2, Kiğı'da 5, Solhan'da 7, Yayladere'de 6 ve Yedisu'da 8 olmak üzere 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta kabus! 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor... - Resim: 2

Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yürütülüyor.

Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta kabus! 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor... - Resim: 3

Elazığ

Kentte yer yer etkisini devam ettiren kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta kabus! 96 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor... - Resim: 4

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Baskil'de 18 ve Karakoçan'da 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, 19 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

