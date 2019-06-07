Binali Yıldırım'ın yerinde olsam katılmazdım!..

Bugünden sonra siyasetin odak noktası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında yapılacağı söylenen canlı yayın olacak…

Hangi kanalda ne zaman olacak?

“Binali Yıldırım Erdoğan’dan izin alabilecek mi?” diye algı operasyonu yapılırken, öyle bir hal oldu ki Ekrem İmamoğlu’na programa katılması için CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından izin çıktığı CHP tarafından açıklandı!..

Peki böyle bir programa gerek var mı?

Binali Yıldırım olsam böyle bir programa çıkmaya hiç gerek duymam!..

Biliyorum 'Kaçtı' dedirtmemek var!..

Binali Yıldırım'ı bilen biliyor tanıyan tanıyor!..

Çünkü İstanbul’u konuşma noktasında kendini kanıtlama diye bir derdi olmayan, uzun yıllardır İstanbul'a yaptığı hizmetlerle konuşmuş, bugünde neler yapılması gerektiğini en iyi şekilde anlatmış tevazu sahibi bir devlet adamının ne olacağı belli olmayan özellikle bir canlı yayına katılarak kendisini risk etmeye ihtiyacı olmadığını düşünüyorum…

Bu ülkede Ziya Paşa’nın ‘Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz’ sözünün en çok yakıştığı isimlerin başında Binali Yıldırım’ın geldiği gerçeğine bakıldığı zaman bu fikrimin önemli olduğu söyleyenlerin sayısının azımsanmayacak kadar fazla olduğunu sosyal medya paylaşımlarım da gördüm..

İstanbul’da nereye baksan onun eli değmiş…

Avrasya Tüneli’ni,

Marmaray’ ın,

Metrobüs hattını,

Metro hatlarının,

Melen Çayı’nın İstanbul’a getirilip su sorununun çözülmesi projesinin, Muhteşem çevre yollarının,

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün,

ALTINDA HEP ONUN İMZASI VAR!..

Daha sayalım mı?

Sadece İstanbul’da değil bütün Türkiye’de ulaşıp noktasında Cumhuriyet tarihinde hayal denilen gerçeğe dönüşen büyük projelerin altında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde hep Binali Yıldırım’ın imzası var…

Yolların kralı neden denmiş!..

Aksini kim inkar edebilir ki?

Allah’ın bildiğini kuldan kim saklayabilir ki?

Ne söz vermişse yerine getirmiş olan bir devlet adamının bugün İstanbul için vaat ettiklerini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği noktasında ‘Acaba’ diyecek bir Allah’ın kulu var mı?

İşte o sözler...

Peki şimdi Ekrem İmamoğlu ile ekranda ne konuşacak ne tartışacak?

O programdaki koltuğuna İstanbul için yaptığı hizmetlerin izlemeleri için CD’sini koysa yeter!

Sadece proje üreten ve ürettiği bütün projeleri yerine getiren bir devlet adamından bahsediyoruz…

Diyeceğim o ki Binali Yıldırım’ın İstanbul’a yaptığı ve yapacağı hizmetler noktasında kendini kanıtlama diye bir derdi yok!..

Böyle bir canlı yayın ancak yayınlayacak tv’nin reyting yapmasına ve Ekrem İmamoğlu’nun kendisini tanıtmasına ve tribünlere oynamasına yarar sadece diyorum!..

***

Hedefteki iki adam…

ERDOĞAN VE SOYLU!..

Sevgili okurlar…

Türkiye terörle mücadelede tarih yazıyor…

Birileri içeride ve dışarıda çok ama çok rahatsız oluyor..

PKK’nın aranan dağ kadroları tek tek etkisiz hale getiriliyor..

PENÇE Harekatında 100’ e yakın terörist etkisiz hale getirildi…

Hainlerin inleri tek tek basılıyor…

Kandilin burnunun dibine yerleştik artık…

İşin en ilginç olanı ise;

Ele geçen cesetlerde HAÇ işaretli imgeler ve üzerlerindeki materyallerde Sutoro Örgütü izleri, yezidi dövmeler, PKK, YPG SDG, YPG DSG HPH PYD SDF terör örgütleri, Ermeni kawalist objelerinin olması oldu…

Anlaşılan o ki;

PKK artık ülkemizde militan bulamayıp, Suriye ve K. Irak'tan eleman devşiriyor!

Doğu ve Güneydoğu’ya huzur gelmesi devletimizin açılım politikasının hasadı olan bu yeni gelişme, Kürt halkının "PKK'nın gerçek yüzünü görüp, evladına nasihat etmeye başladığını gösteriyor."

PKK'nın, “OKUL, HASTANE, YOL, ELEKTRİK, SU, AŞ, İŞ bize verilmiyor” propagandasını çöp eden devletimiz, YATIRIM ve KUCAKLAMA politikası ile PKK propagandalarını yerle yeksan etmiştir…

Peki bunlar nasıl oluyor?

Bunlar nasıl oluyor?

Askeri, polisi, istihbaratı, jandarması bu ülkenin Cumhurbaşkanı ,İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ile tek yumruk olmuş hainleri temizliyor!..

Peki bütün düşman okları bu ülkede Tayyip Erdoğan ve Süleyman Soylu üzerine neden odaklanmış durumda!..

CHP, İYİ Parti, HDP,

PKK, FETÖ, DHKP,

ABD, İsrail, AB…

Topu birden onlara saldırıyor…

Baksanıza tescilli AK Parti ve Erdoğan karşıtı, İmamoğlu hayranı İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal bile Soylu düşmanlığı ile ‘Binali Beye zarar veriyor. Cumhurbaşkanı onu uyarsın.’diye Tayyip Erdoğan’a şikayet ediyor…

Cin olmadan adam çarpmaya çalışıyorlar!..

Hal böyle olunca İmam-ı Şafi akıllara geliyor..

İmam-ı Şafi’ye sormuşlar;

‘Fitne zamanı hakkı tutanları nasıl anlarız?’

Demiş ki:

"Düşman okunu takip ediniz, o sizi hak ehline götürür’

Olay işte budur!..

'Hak ehli olanlarla birlikte yürüyemeye devam'

***

KISSADAN

TRABZON HİSSESİ!..

AK Parti’de her kim hala Trabzon ile Pontus’u üst üste koyup CHP adayı İmamoğlu’na gönderme yapmaya devam ediyorsa bilinmeli ki;

Binali Yıldırım’ın kazanmasını istemiyor,

Tayyip Erdoğan’ı içeriden vurmak istiyor,

AK Parti'yi bölmeye çalışıyor,

Yeni kurulacağı söylenen partinin önünü açmak için, Türkiye’ yi erken seçime götürmek için;

Ekrem İmamoğlu’na çalışıyor!..

Ötesi yok!..