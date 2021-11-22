Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım isyan etti! 'Abimden özür dilerim'
AK Parti Genel Başkan Vekili ve eski Başbakan Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti. "Çok şey birikti, biriktirdiler" diyen İlhami Yıldırım, "Ne zaman o ufak birikintiden ufak bir şey salsam dışarıya, hemen işi siyasete, soyadıma getirdiler. Yeri geldi linç yedim, yeri geldi nefret edildim, yeri geldi hain, yeri geldi rahat battı dediler" dedi. "Abim'den özür diliyorum" diyen İlhami Yıldırım çok konuşulacak şeyler yazdı. İşte o paylaşımlar...
Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım sosyal medya hesabından uzunca bir dertleşme açıklaması yayınladı. İlhami Yıldırım, 2014 yılında Okmeydanı’nda çıkan olaylar sırasında cemevinin bahçesinde bulunan Uğur Kurt’un vurulmasının ardından “Ya bu ülkede eşşek gibi sessizce yaşayacaksınız ya da defolup gideceksiniz!” diye tweet atmıştı. Kızılay'da bir dönem kayyum olarak görev yapan Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım, Instagram hikayesinden yaptığı paylaşımlarla içini döktü. Abisi Binali Yıldırım'dan da özür dileyen İlhami Yıldırım şu ifadeleri kullandı:
"Dışarı atsam bilemedim. Ama tek bildiğim çok şey birikti, biriktirdiler. Ne zaman o ufak birikintiden ufak bir şey salsam dışarıya, hemen işi siyasete, soyadıma getirdiler. Yeri geldi linç yedim, yeri geldi nefret edildim, yeri geldi hain, yeri geldi rahat battı dediler. Aslında çoğunda herkes gibi ben de vicdani tepkiler verdim.
Ama ne hikmetse benim verdiğim tepkiyi hep siyasi bir yere bağladılar. Amaç, Benim gerçekte söylediğim nedir diye aslını araştırmak değil, bulduk bir açıklama yapıştır gitsin, ne kadar zarar verebilirsek o kadar iyidir abisine.
Korkumdan yazdıklarımı, hatta düşündüklerimi bile elli kez tekrar eder oldum. Neden? Çünkü yine içimdeki birikintiden bir damla bırakırsam yine benim yüzümden soyadıma zarar gelecek diye..
2015 yılında terör örgütleri için atmış olduğum bir twiti, FETÖ tetikçileri rahmetli Uğur Kurt (rabbim gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, peygamber efendimiz ve Hz. Ali'ye komşu eylesin) için attığımı söylediler. Ve süratle büyük bir linç yedim.
Allah büyük deyip sustum
Bir gün sonra yetmedi, bu twiti Alevi kardeşlerimiz, bacılarımız, babalarımız, abilerimiz için attığımı söyleyip, çok ama çok sevdigim Can dostlarıma beni hedef gösterdiler. Kesti mi bu? Tabi ki kesmedi, yetmedi diğer günde bu twiti gezi olaylarını protesto edenler için attığımı söylediler... Pes ya daha ne diyebilirim ki... Beni hedefe koyanlar bile bir türlü karar veremediler beni nasıl linç edeceğine… Pardon! Abimi nasıl edeceklerine. Olsun "Allah büyüktür" diyip sustum, sustuk hep.