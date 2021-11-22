Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım isyan etti! 'Abimden özür dilerim'

"Dışarı atsam bilemedim. Ama tek bildiğim çok şey birikti, biriktirdiler. Ne zaman o ufak birikintiden ufak bir şey salsam dışarıya, hemen işi siyasete, soyadıma getirdiler. Yeri geldi linç yedim, yeri geldi nefret edildim, yeri geldi hain, yeri geldi rahat battı dediler. Aslında çoğunda herkes gibi ben de vicdani tepkiler verdim.

Ama ne hikmetse benim verdiğim tepkiyi hep siyasi bir yere bağladılar. Amaç, Benim gerçekte söylediğim nedir diye aslını araştırmak değil, bulduk bir açıklama yapıştır gitsin, ne kadar zarar verebilirsek o kadar iyidir abisine.