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Binali Yıldırım'dan suskunluğunu bozdu

Binali Yıldırım'dan suskunluğunu bozdu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, son günlerdeki sessizliğini bozdu. Yıldırım, süreci yetkili kurulların yakından takip ettiğini söyleyerek son sözün YSK'ya ait olduğunu ifade etti.

Binali Yıldırım, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci Partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır. Nokta" açıklamasında bulundu.

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