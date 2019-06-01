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Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş'ı neden ziyaret ettiniz' sorusuna yanıt

Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş'ı neden ziyaret ettiniz' sorusuna yanıt

Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, katıldığı televizyon programında sunucunun, "Kadir Topbaş'ı neden ziyaret ettiniz?" sorusuna "Belediye başkanlığından ayrıldı diye, bizim selamı sabahı kesmemiz mi gerekiyor?" cevabını verdi.

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, TV5 televizyonunda Seçim Özel programınında seçim gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

'Kadir Topbaş'ı neden ziyaret ettiniz?' sorununa yanıt

Sunucunun 'Kadir Topbaş'ı neden ziyaret ettiniz?' sorununa Yıldırım, "Kadir Topbaş bizim belediye başkanlığımızı yaptı çok da başarılı belediye başkanıydı. Belediye başkanlığından ayrıldı diye bizim selamı sabahı kesmemiz mi gerekiyor? dedi.

Yıldırım konuya ilişkin ayrıca şunları söyledi;

''Bir hukukumuz var''

Kadir Bey ile bir hukukumuz var. Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanlığı'ndan başlayan Beyoğlu Belediye Başkanlığı'ndan Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan birlikte yaptığımız birçok proje var. Bir hukukumuz var yani. Belediye başkanlığını bıraktı diye bütün defteri kapatacağız hafızamızdan silecek miyiz?" şeklinde cevap verdi.

''Onu ben de anlamış değilim''

İSPARK'ın zarar etmesine ilişkin soruya Yıldırım, "Onu ben de anlamış değilim. Gelince anlayacağız. Benim de kafama yatmıyor" dedi. Vaatlerini sıralayan Yıldırım, İSPARK'ta ilk 1 saati ücretsiz yapacağız diyerek sözlerine devam etti.

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