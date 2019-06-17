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Binali Yıldırım ortak yayın sonrası Erdoğan'la görüştü mü? Dikkat çeken yanıt!

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı dün gerçekleşen canlı yayından sonra ilk defa basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yayın sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüştüklerini belirten Yıldırım, "'Hayırlı olsun' dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı." dedi.

Dün akşam gerçekleşen ortak yayın ile ilgili konuşan Yıldırım; "Yayının ne getirdiği ne götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir. Söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediklerimiz de oldu. Düşüncelerimizi İstanbul halkı ile paylaştık. Olmuş bitmiş iş üzerine yorum yapmamız uygun olmaz " ifadelerini kullandı.

Yayın sonrası Erdoğan'la görüştü mü?

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Yayın öncesi bir nikahta Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili bir konuşmamız olmadı. Böyle bir ihtiyaç da yoktu. Sonrasında da telefonla konuştuk. Hayırlı olsun dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı” dedi. 

Sayıştay raporu tartışması

Yıldırım, Sayıştay'dan yapılan açıklama ile dünkü ortak canlı yayında gündeme gelen ve Ekrem İmamoğlu'nun öne sürdüğü İBB'deki zarar tablosunu gösteren raporun yalanlanmasına ilişkin, ''Sayıştay bizim söylediklerimizi doğruluyor, demek ki Ekrem bey yanlış biliyor" ifadelerini kullandı.

Sayıştay İmamoğlu'nun iddialarına ne demişti?

İmamoğlu'nun iddiaları üzerine açıklama yapan Sayıştay, ''Sayıştay Raporları dayanak gösterilmek suretiyle, 2014 ve 2019 yılı karşılaştırılarak bazı belediyelerin zarar ve borçlarına ilişkin açıklama ve değerlendirmeler içeren maksatlı ve gerçekle bağdaşmayan haberlere yer verilmiş. 2019 yılına ilişkin denetim süreci henüz başlamamıştır. 2018 yılı denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Dolayısıyla hem 2018 yılına hem de 2019 yılına ilişkin sonuçlanmış herhangi bir denetim bulunmamaktadır.' demişti.

İşte Sayıştay'ın o açıklaması;

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