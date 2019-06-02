Binali Yıldırım' mı Ekrem İmamoğlu mu 3 anket şirketinden benzer sonuçlar

Her ne kadar anketler her dönem tartışma konusu olduysa da, seçimlerden önce en çok merak edilen de yine o rakamlar oluyor. 3 anket firması seçim sonuçlarına ilişkin tahminlerini paylaştı. Yayınlanan dört ankette CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 2 puan kadar önde olduğu belirtildi.