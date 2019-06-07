Binali Yıldırım kaç puanla öne geçti! İşte son anketten bomba sonuçlar
23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimleriyle ilgili yapılan son ankette AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 47 ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 0,3 puan önünde olduğu kaydedildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal ederek 23 Haziran'da yeniden sandığa gidileceğinin açıklamasının ardından anket şirketleri, kimin kazanacağına dair yeniden halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. Son yapılan ankete göre AK Parti Adayı Binali Yıldırım 0,3 puanla CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçti.
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İstanbul seçimleri için şu ana kadar bazı anket firmaları yaptıkları araştırmaları yayımladı ya da bu araştırma sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
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ORC araştırma şirketi, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son ankette AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın yüzde 47 ileCHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 0,3 puan önünde olduğunu ortaya koydu.
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Kararsızlar yüzde 5,5, diğerleri ise yüzde 0,8 puanda kaldı.
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