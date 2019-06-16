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Binali Yıldırım: İmamoğlu'nun sözleri kocaman bir yalan

Binali Yıldırım: İmamoğlu'nun sözleri kocaman bir yalan

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun "oyların yeniden sayılmasına biz itiraz etmedik" sözlerine canlı yayında cevap verdi.

Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geldiği canlı yayının ilk bölümüne oyların yeniden sayılmasıyla ilgili tartışma damga vurdu. İmamoğlu'nun "Oyların yeniden sayılmasına itiraz etmedik" çıkışına Yıldırım, "Kocaman bir yalan" sözleriyle cevap verdi.

İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğündeki ortak canlı yayında Binali Yıldırım, oyların tamamının yeniden sayılması halinde sonuçların kendi lehlerine değişeceğini söyledi. Bu nedenle oyların sayılmasına CHP'nin itiraz ettiğini ifade eden Yıldırım'a CHP Adayı İmamoğlu, CHP itiraz etmedi sözleriyle cevap verdi. Yıldırım ise bu sözlerin doğruyu yansıtmadığını söyledi.

İşte Yıldırım'ın o cevabı;

"Doğru 31 Mart’a takılmayalım. Bir kere Ekrem Bey şunu söyledi; 'Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik' dedi. Bu kocaman bir yalan. CHP’nin itirazı var. Ve beş dakikada alınan bir karar var. YSK da ret kararına uydu. 'Başlayan sayımlar varsa onlar devam etsin' dedi. Tamamı sayılsaydı sonuç değişecekti. Bizim istediğimiz, tamamı sayılsın bu seçim tekrarlanmasın. Maalesef bu konuda beklediğimiz anlayışı görmedik. Şimdi 23 Haziran'a gidiyoruz. Söylemlerimde hiçbir değişiklik yok. Baştan beri İstanbul’u konuşuyorum. Biz bir ittifak ile seçime giriyoruz. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak ben Millet İttifakı'nın adayı olarak da Ekrem Bey giriyor. İki ittifakta partiler var."

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