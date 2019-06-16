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Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu canlı yayın başlıyor

AK Parti Adayı Binali Yıldırım ve CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayına dakikalar kaldı. Her iki aday da canlı yayının yapılacağı Lütfi Kırdar'a geldi. Canlı yayın saat 21.00'da başlayacak.

AK Parti Adayı Binali Yıldırım ve CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayına dakikalar kaldı.

Canlı yayının yapılacağı Lütfi Kırdır'a ilk gelen aday Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu eşi ve oğluyla birlikte salona giriş yaparken, İmamoğlu'nun mavi kravat taktığı görüldü. 

İmamoğlu, salona girerken gazetecileri 'Her şey çok güzel olacak' sözleriyle selamladı.

AK Parti Adayı Binali Yıldırım ise henüz Lütfü Kırdır'a gelmedi. Yıldırım'ın program için kişisel hazırlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu, programa nasıl hazırlandı?

Program öncesi Binali Yıldırım, hafta sonu Tuzla'da bulunan konutunda vakit geçirdi. Yıldırım'ın ekibi ile programa hazırlık yaptığı öğrenildi.

Yıldırım ayrıca babalar günü dolayısıyla Pazar günü konutunda ailesi ile bir araya geldi.

Buna karşılık Ekrem İmamoğlu ise Cumartesi geç saatlere kadar seçim çalışmalarına devam etti.

İmamoğlu bugün ise Beylikdüzü'nde bulunan konutunda ailesi ile dinlenerek geçirdi

Program canlı yayınları

Fox TV'de ortak canlı yayın öncesi Doğan Şentürk moderatörlüğünde Deniz Zeyrek, Tülay Ünal Öçten, İbrahim Uslu ve Akif Beki bir araya geldi. Gazeteci Zeyrek, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında, İmamoğlu lehine bir oy farkı bulunduğunu; arayı kapatmak için AK Parti'nin böyle bir yolu tercih ettiğini ileri sürdü.

Zeyrek'i ilk itiraz İbrahim Uslu'dan geldi. Uslu kendisine gelen anketlerin bir bölümünde Yıldırım'ın çok az da olsa önde olduğunu söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

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