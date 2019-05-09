Binali Yıldırım: Bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, ülkede yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek için yaptığı açıklamada, "Ne yaparlarsa yapsınlar bugüne kadar bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım iş adamlarıyla iftar programında konuştu. Binali Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Yolları, tünelleri, havalimanlarını yaparken hep kafamdaki düşünce halka hizmet Hakk'a hizmet olmuştur. Bundan sonra da aynı anlayışla, aynı titizlikle milletim bana ne yetki verirse onu yapmaya gayret edeceğim.

Ne yaparlarsa yapsınlar

Dünyanın her tarafından aynen 2013 Gezi kalkışması gibi maalesef üzerimize geliyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bugüne kadar bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir.

Ülkeme, milletime güveniyorum ve bu duygu düşüncelerle bir kez daha Ramazan ayınızı tebrik ediyorum.