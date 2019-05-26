Binali Yıldırım: Bizi anlamak isteyen dönsün 16 yıla baksın

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım dev projeleriyle konuşmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan “Ne Dediysek Yaptık #YineBizYaparız” notuyla paylaştığı video izlenme rekorları kırdı.

Arka fonda rap müziği eşliğinde Binali Yıldırım’ın kendi sesinden İstanbulluların hizmetine sunduğu dev projeler yer alıyor.

Videoda Binali Yıldırım şu ifadeleri kullanıyor:

"Bizi anlamak isteyen dönsün 16 yıla baksın; Anadolu topraklarına gitsin. Bölünmüş yollara baksın, hızlı trenlere baksın. Hava yolunu halkın yolu nasıl yaptığımıza baksın. Bizi anlamak isteyenler Avrasya Tüneli’nden geçsin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçsin, Marmaray’dan geçsin, Hızlı trenle Ankara’ya gitsin, dünyanın en büyük havalimanını gidip ziyaret etsin. Başka bir şeye gerek yoktur. Koltuk sevdalısı değilim, benim koltuğum ve makamım milletin gönlündedir. Milletin gönlüne girdiysek gerisi teferruattır."