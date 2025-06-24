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Binalarda enerji performansı yönetmeliği güncellendi! Sıcak bölgelerde merkezi ısıtma zorunluluğu kaldırıldı

Binalarda enerji performansı yönetmeliği güncellendi! Sıcak bölgelerde merkezi ısıtma zorunluluğu kaldırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca, binalarda enerji verimliliğini artırmak ve karbon salımını azaltmak amacıyla hazırlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” güncelledi. Çok sıcak iklim bölgeleri olarak tanımlanan Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay’ın bazı ilçelerinde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu kaldırıldı.

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“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Enerji Performansı Direktifi ve Yeşil Mutabakat hedefleri doğrultusunda yönetmelikte güncellemeler yaptı. Yönetmelikle, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve daha sürdürülebilir şehirlerin inşa edilmesi amaçlandı.

SICAK BÖLGELERDE BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ KULLANILACAK
Güncellenen TS 825 Isı Yalıtım Kuralları standardı kapsamında, çok sıcak iklim bölgeleri olarak tanımlanan Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve Hatay’ın bazı ilçelerinde merkezi ısıtma sistemi kurma zorunluluğu kaldırıldı. Bu bölgelerde bireysel ısıtma sistemlerinin daha verimli ve ekonomik olduğu değerlendirildi.

YENİ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTACAK
Yönetmelik değişikliğiyle birlikte TS 825 standardı ile uyumlu hale getirilen yeni enerji performans kriterleri devreye girdi. Yeni yapılacak binalarda enerji tüketimi daha düşük, çevre dostu çözümler ön planda olacak. Enerji performansını belirleyen sistemlerin periyodik bakımına ilişkin yeni hükümler de yönetmelikte yer aldı. Tasarım, uygulama, kontrol ve bakım süreçlerindeki sorumluluklar netleştirilerek, olası aksaklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

ENERJİ KİMLİK BELGESİNDE DETAYLI RAPORLAMA
Binalarda mekanik tesisatların kontrol, bakım ve Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması süreçlerinde yetki ve sorumluluklar yeniden düzenlendi. Denetim ve raporlama süreçleri daha kapsamlı hale getirildi. Ayrıca, enerji kimlik belgesi düzenleyen kuruluşlar ve yapı ruhsatı veren idarelerin sorumlulukları genişletildi. Yeni yönetmelik ile birlikte Türkiye, sürdürülebilir ve iklim dostu yapılaşma yolunda önemli bir adım daha atmış oldu.

Binalarda enerji performansı yönetmeliği güncellendi! Sıcak bölgelerde merkezi ısıtma zorunluluğu kaldırıldı - Resim: 0

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