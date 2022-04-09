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Bina yıkıldı müteahhidin skandalı ortaya çıktı duvarları yok açıkta kaldılar

Bina yıkıldı müteahhidin skandalı ortaya çıktı duvarları yok açıkta kaldılar

Bahçelievler’de kentsel dönüşümden yıkım çalışmaları yapılan bir binanın bitişik nizam duvarlarının olmadığı ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda iki bina arasında tek duvar olduğu ve diğer binanın duvarı olmadığı görüldü.

Bina yıkıldı müteahhidin skandalı ortaya çıktı duvarları yok açıkta kaldılar

İstanbul Bahçelievler'de bir bina yıkılınca bitişikteki apartmanın duvar örülmeyen cephesi açıkta kaldı. Duvarı olmayan apartmandaki dairelerin odaları görünürken, inşaat firması tarafından vatandaşların mağdur olmaması için apartmana duvar örülmeye başlandı.

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Bina yıkıldı müteahhidin skandalı ortaya çıktı duvarları yok açıkta kaldılar

Olay, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Süphan Sokak’ta meydana geldi. Özel bir yapı şirketi, yan yana olan binalardan birini kentsel dönüşüme girdiğini belirterek, yıkmaya başladı. 

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Bina yıkıldı müteahhidin skandalı ortaya çıktı duvarları yok açıkta kaldılar

Yıkım yapılan binanın yanındaki diğer binayla arasında tek duvar örüldüğü görüldü. İki gündür yıkım çalışmalarının sürdüğünü söyleyen bina sakinleri mağdur olduklarını belirtti.

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Bina yıkıldı müteahhidin skandalı ortaya çıktı duvarları yok açıkta kaldılar

“Binanın yıkılacağını arkadaştan duydum bizi bilgilendirmediler”
Duvarı yıkılan binada kiracı olarak yaşayan Aysel Sevinç, “Kentsel dönüşüme dönüldüğü için yıkıyorlar. Ama binaların hepsi tek duvar olduğu için yıkılan bina dolayısıyla bizim de duvarlarımız yıkıldı. Konuyla alakalı kimse gelip bilgilendirmedi. Bize söylemediler ben hatta arkadaştan duydum yıkılacağını. 

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