Bina yıkıldı müteahhidin skandalı ortaya çıktı duvarları yok açıkta kaldılar

“Binanın yıkılacağını arkadaştan duydum bizi bilgilendirmediler”

Duvarı yıkılan binada kiracı olarak yaşayan Aysel Sevinç, “Kentsel dönüşüme dönüldüğü için yıkıyorlar. Ama binaların hepsi tek duvar olduğu için yıkılan bina dolayısıyla bizim de duvarlarımız yıkıldı. Konuyla alakalı kimse gelip bilgilendirmedi. Bize söylemediler ben hatta arkadaştan duydum yıkılacağını.