Bin lira vermemek için 25 binden olmayın! Araç sahipleri aman dikkat
Kış ayı ile birlikte oto tamir ustalarından araç sahiplerine kritik bir uyarı geldi. Özelikle antifriz ve akü bakımına dikkat çeken ustalar, sürücülere kışlık bakımdan kaçınmamalarını konusunda uyarı yaptı. Kış bakımının muhakkak yapılması gerektiğini belirten ustalar, bin liralık kışlık bakımdan kaçan sürücülerin ileride 25 bin lira masrafla karşı karşıya kalabileceklerini söylediler.
Otomobillerin ömrü için kışlık bakımın yaptırılması şart. Elazığ’da aralık ayı ile birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başlarken, oto tamir ustaları araç sahiplerini kışlık bakım konusunda uyardı.
Kış bakımının muhakkak yapılması gerektiğini belirten ustalar, özellikle antifriz bakımının en önemlisi olduğunu ifade etti.
Ani soğumalarda antifriz eksikliğinin araçta bloğun patlamasına, motorun kirlenmesine sebep olabileceğini aktaran ustalar, toplamda bin liralık kışlık bakımdan kaçan sürücülerin ilerde 25 bin liralık masrafla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
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“Kışlık bakımlar çok önemlidir. Özelikle antifriz ve akü bakımı çok önemlidir. Akü, kış aylarına geldiği zaman kendini boşaltıyor. Antifriz derecesi düşük olduğu zaman araç çalışmayabilir. Motor sıcaklığı yüksek olabilir ve kitlenme meydana gelebilir.