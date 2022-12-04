Bin lira vermemek için 25 binden olmayın! Araç sahipleri aman dikkat

'MOTORA 20 BİN LİRA GİBİ BÜYÜK MASRAFLAR ÇIKARTABİLİYOR'

“Kışlık bakımlar çok önemlidir. Özelikle antifriz ve akü bakımı çok önemlidir. Akü, kış aylarına geldiği zaman kendini boşaltıyor. Antifriz derecesi düşük olduğu zaman araç çalışmayabilir. Motor sıcaklığı yüksek olabilir ve kitlenme meydana gelebilir.