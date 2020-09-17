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BİM'de satılan hangi bal hileli çıktı! BİM'den balla ilgili açıklama geldi

BİM mağazalarında 'özel ürünler' arasında yer alan bir bal hileli çıktı. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın yayınladığı son listede yer alan balla ilgili BİM'den açıklama geldi. BİM'de satılan ve bakanlığın hileli dediği ürün Balkaşık Süzce Çiçek balı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı ilaç etken maddesi karıştırılan, taklit ve tağşiş (içine başka madde karıştırılan) yapıldığı tespit edilen ürünlerin ve firmaların listesini iki gün önce kamuoyuyla paylaşmıştı.

Paylaşılan ürünlerden birinin, Türkiye'nin en çok tercih edilen marketlerinden BİM'de satılan ballardan biri olması dikkat çekmişti. Gelen tepkilerin ardından BİM'den yapılan açıklamada; "Mevcut ürün analizlerinde hiçbir sorun çıkmamasına rağmen, ihtiyaten bu üretici ile ticari ilişki sonlandırılmıştır" denildi.

Konuyla ilgili BİM'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye'de her gün milyonlarca tüketicinin alışveriş ettiği BİM mağazalarında satışa sunulan bütün ürünler titizlikle kontrol edilmekte ve hiçbir şekilde tüketicinin kandırılmasına veya sağlığının riske atılmasına izin verilmemektedir.

"Sorunsuz oldukları kesinleştikten sonra satışa sunulmuştur"

Bazı gazete haberlerinde bahsi geçen Balkaşık Süzme Çiçek Balı (850 gr.) ürününde 1,5 yıl önce üreticinin ham madde alımı aşamasında kontrolden kaçan bir parti balda, saf bal içine şeker kullanıldığı tespitine istinaden BİM tarafından ilgili partiye ait bütün ürünler raflardan kaldırılmıştır. Üretici daha sonrasında ham madde alımı aşamasında kontrollerini artırdığını iletmiştir. Tarafımızca, konunun yakından takip edildiği bu 1,5 yıllık dönemde firmadan alınan bütün ürünler hassasiyetle kontrolden geçirilmiş ve sorunsuz oldukları analizlerle kesinleştikten sonra satışa sunulmuştur.

Üretici ile ticari ilişki sonlandırılmıştır

Ancak, üretici firmanın o dönemde üretmiş olduğu ve raflarımızdan kaldırdığımız ürünlerin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 15.09.2020 tarihli listesinde yer almasının ardından mevcut ürün analizlerinde hiçbir sorun çıkmamasına rağmen, ihtiyaten bu üretici ile ticari ilişki sonlandırılmıştır. BİM hiçbir zaman müşterilerine hileli, sorunlu bir ürün satmamıştır, bundan sonra da satmayacaktır."

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