BİM'de Ramazan Bayramı'na özel indirimli ve aktüel ürünler kataloğu
BİM Ramazan Bayramı'na özel aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte BİM'de bayrama özel indirimli ürünler..
BİM'in Ramazan Bayramına özel hazırladığı müşterilerinin karşısına sürpriz indirimli ürünleriyle çıkıyor. BİM Ramazan Bayramı indirimli ve aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerde indirimler var. İşte BİM Ramazan Bayramı aktüel ürünler kataloğu...
Limon Kolonyası Tariş 300 ml
9,95
Kolonya Tariş 200 ml
9,95
Ceviz İçi Simbat 250 g
14,50
Türk Kahvesi Abdullah Efendi 100 g
3,10
Mini Çikolata Bar Vow Bar 500 g
11,95
Çikolata Kaplı Badem Draje Buono 200 g
6,75
Susamlı Ballı Şeker Tindy Candy 300 g
4,95
Karışık Meyve Aromalı Bonbon Şeker Tindy Candy 700 g
6,95
Şeker Frutto Bonbon 350 g
3,45
Fındık Krema Dolgulu Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata Bifa Seremoni 500 g
9,50
Sütlü Çikolata Ülker Konçerto 500 g
12,50
Limon Kolonyası Karayel 1 L
7,95
Antep Fıstıklı Çikolata Damak 210 g
14,95
Fındık Dolgulu Sütlü Çikolata Kahve Dünyası Miva 215 g
16,95
Çikolatin Wolf 400 g
8,95
Meyveli Şeker Jel Party 500 g
6,95
Türk Lokumu Osmanoğlu 350 g
8,50
Şeker Draje Hazine 230 g
7,50
Bonbon Şeker Tindy Candy 500 g
4,75
Bitter Çikolata Kaplı Fındıklı Nuga Çokkolata 250 g
5,50