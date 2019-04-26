BİM'de ay sonu indiriimi! BİM 26 Nisan 2019 Cuma Aktüel ürünler kataloğu!

BİM 26 Nisan 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerde ve markalarda indirimler var. Akıllı cep telefonu, buharlı ütü, baskül, porselen takımları, duvar boyaları gibi bir çok ürünler BİM'de yerini alacak. İşte BİM 26 Nisan 2019 aktüel ürünler kataloğu...

Cep Telefonu Huawei Y5 2018

899,00

6’lı Porselen Pasta Tabağı

32,90

Porselen Demlik

27,90

2 Katlı Porselen Kurabiyelik

24,90

Porselen Kahve Fincan Seti 4 Kişilik

24,90