BİM'de ay sonu indiriimi! BİM 26 Nisan 2019 Cuma Aktüel ürünler kataloğu!
BİM 26 Nisan aktüel ürünler kataloğu, bu haftaki indirimler belli oldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Huawei Y5 2018 cep telefonu dikkat çekerken, Cam set üstü ocak ve Buharlı ütü gibi elektronik ürünler ayrıca pek çok mutfak gereci ve duvar boya malzemeleri öne çıkıyor. İşte 26 Nisan BİM aktüel ve indirimli ürünler kataloğu...
BİM 26 Nisan 2019 aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde birbirinden farklı ürünlerde ve markalarda indirimler var. Akıllı cep telefonu, buharlı ütü, baskül, porselen takımları, duvar boyaları gibi bir çok ürünler BİM'de yerini alacak. İşte BİM 26 Nisan 2019 aktüel ürünler kataloğu...
Cep Telefonu Huawei Y5 2018
899,00
6’lı Porselen Pasta Tabağı
32,90
Porselen Demlik
27,90
2 Katlı Porselen Kurabiyelik
24,90
Porselen Kahve Fincan Seti 4 Kişilik
24,90
Porselen Şekerlik
8,95
Tekli Kayık Tabak
14,90
Masa Örtüsü
19,90
Buharlı Ütü Skywalk
179,00
Cam Set Üstü Ocak
299,00
Katlanır Yatak
169,00
Düğme Pil 6’lı
4,95
Vela Cam Fincan Seti 6’lı
25,00
Kapaklı Su Şişesi
9,95
2’li Cam Saklama Kabı ~1230 cc
16,90
3’lü Ayaklı Kup
17,90
Tek Fiyat Ahşap Ürünler
2,95
Lambader
89,00
Raflı TV Ünitesi
159,00
Askı Avize
39,90
Yan Sehpa
79,00
Orta Sehpa
99,00
2’li Zigon Sehpa
89,00
Silikon İç Cephe Boyası 7,5 Lt
99,00
Tavan Boyası 10 kg
49,90