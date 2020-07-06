BIST 117.902
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 391,72
HABER /  GÜNCEL

BİM kurbanlık fiyatları 2020 büyükbaş hissi fiyatı kaç para oldu?

BİM kurbanlık fiyatları 2020 belli oldu mu, büyükbaş hisse fiyatı ve koç fiyatı kaç para oldu araştırmaları başladı. 31 Temmuz'da başlayacak olan kurban bayramı için geri sayım başladı, kurbanlık pazarları da hareketlendi. Peki BİM'de kurbanlık fiyatları kaç para oldu, BİM küçükbaş koç fiyatları ve büyükbaş hisse fiyatları kaç para oldu?

Abone ol

Kurban bayramına artık sayılı günler kaldı, müslüman alemini kurbanlık alma telaşı sardı. Peki 2020 yılında kurbanlık fiyatları kaç para olacak, küçükbaş, dana koyun kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? Yurt genelinde yavaş yavaş kurbanlık pazarları açılırken satışlarda başladı. Peki BİM'de 2020 yılı kurbanlık fiyatları kaç para olacak, küçükbaş kurbanlık koç ve büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları kaç para oldu?

Daha önceki yıllarda kurbanlık fiyatlarını bayramdan yaklaşık 1 ay önce açıklayan BİM'in 2020 kurbanlık fiyatlarını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor. BİM büyükbaş/küçükbaş kurbanlık fiyatları henüz netleşmedi. 

KURBAN KESMEK KİMLERE VâCİBTİR?
Bir kimseye kurban kesmenin vâcib olması için, şu şartların bulunması gerekir:

1 - Müslüman olmak.

2 - Hür olmak.

3 - Mukîm olmak. Seferî (yolcu) olmamak.

4 - Fıtır sadakasını vâcib kılan zenginliğe sâhip olmak.

5 - Âkıl ve bâliğ olmak.

Bu beşinci şart, İmamlar arasında ihtilâflıdır. Bâzılarına göre kurbanın vâcib olması için âkıl ve bâliğ olmak şart değildir. Zengin olan çocuk ile akıl hastalarına da kurban düşer. Velîleri onlar namına onların kurbanlarını keserler.

Zekât ve fıtır sadakası için nisab miktarı 80 gram altın ile 561 gram gümüştür.

Kurban Kesmenin Sahih Olmasının Şartları Nelerdir?
Kurbanın rüknü, kesilmesi caiz olan bir hayvanı kesmektir. Kesilen bu kurbanın sahih olabilmesi için iki şart lâzımdır:

1 - Vakit: Kurbanın kesim vakti, Kurban bayramının birinci günü fecrin doğuşundan itibaren, üçüncü gün güneş batıncaya kadarki üç günlük süredir. Bu müddet içinde kurbanın kesilmesi şarttır. Bu vakitler dışında kurban kesilmesi sahih olmaz.

SON DAKİKA HABERLERİ
Komandolar PKK'nın sözde 'özel kuvvetler kampı' Mervanis'e bayrağımızı dikti
Yine Çin yine yeni bir salgın! Korona bitmeden 'bubonik veba' salgını 24 saatte öldürüyor
Erdoğan'a sunulacak sosyal medya düzenlemesi! ABD ve Fransa modeli
Sosyal medyaya ‘unutulma’ düzenlemesi geliyor! Abdülkadir Selvi'den bomba detaylar
İYİ Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda Gölü'nün kumlarını uygun yerlerine monte ederiz
'FETÖ borsası' soruşturması tamam! Savcı, polis ve MİT personeli sanık sandalyesinde
ÖNCEKİ HABERLER
Hamilelikte nefes egzersizlerinin önemi ne? Riskli gebelik nedir, uzmanı açıkladı
Çorum'da 4 kişinin hamam eğlencesinde akılalmaz hata ölüm getirdi
Fenerbahçe'den Filip Novak bombası! Transfer bitti
Hamamda feci olay! 2 kişi hayatını kaybetti
Yunan Başpiskopos Ieronimos'tan ağır tahrik! Türkler Ayasofya'ya cesaret edemez
Market çalışma saatleri normalleşti 2020 market açılış-kapanış saati
Yorumlar