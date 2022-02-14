BİM KDV indirimini rafa yansıttı! Ayçiçek yağı ve şeker KDV indirimi sonrası ne kadar oldu?
Zincir market BİM yüzde 8'lik KDV indirimini mağaza girişlerine astığı ilanla duyurdu. Zincir market ayçiçek yağı, şeker gibi ürünlere KDV oranının altında indirim yaptı.
Temel gıda ürünlerindeki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete yayımlandı. KDV indirimi kararı sonrasında Ticaret Bakanı Mehmet Muş, pazartesi günü temel gıdada indirim yapmayan zincir marketlere yaptırım uygulanacağını duyurdu.
KDV indiriminin ardından bir hafta önce zam üstüne zam yapan zincir marketler yeniden fiyat güncellemesine gitti.
Bir gün önce 38,9 TL olan yumurta fiyatını 45,9 TL'ye çıkaran zincir market BİM, KDV indirimini bu şekilde duyurdu:
"Değerli Müşterilerimiz; 13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararda belirtilen temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi ilgili ürünlere uygulanmış olup, bir çok üründe KDV indiriminden daha fazla orana denk gelen indirimleri ilgili ürünlere yansıtmış bulunmaktayız."