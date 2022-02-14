BİM KDV indirimini rafa yansıttı! Ayçiçek yağı ve şeker KDV indirimi sonrası ne kadar oldu?

"Değerli Müşterilerimiz; 13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kararda belirtilen temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi ilgili ürünlere uygulanmış olup, bir çok üründe KDV indiriminden daha fazla orana denk gelen indirimleri ilgili ürünlere yansıtmış bulunmaktayız."