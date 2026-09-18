BİM finans sektörüne adım attı: Dost Katılım Bankası resmen tescillendi

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., finans sektöründeki yeni yatırımı olan "Dost Katılım Bankası A.Ş."nin kuruluş sürecinin tamamlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, katılım bankasının İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdindeki kuruluş işlemlerinin bittiği ve tescil sürecinin 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla gerçekleştiği duyuruldu.

BDDK İZNİ VE RESMÎ GAZETE SÜRECİ

BİM’in KAP'a sunduğu metinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 11 Haziran 2026 tarihli ve 11470 sayılı kararı anımsatıldı. Söz konusu karar kapsamında, 10 milyar TL kuruluş sermayesine sahip "Dost Katılım Bankası A.Ş." unvanlı bir katılım bankasının kurulmasına onay verilmişti. BDDK tarafından alınan bu karar, 17 Haziran 2026 tarihli ve 33283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

SERMAYE YAPISINDA ASLAN PAYI BİM’İN

Tescil işlemleri tamamlanan bankanın ortaklık ve sermaye yapısına ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin sermayesinde doğrudan yüzde 99,99996 oranında pay sahibi oldu.

Geriye kalan yüzde 0,00004 oranındaki sembolik hisseler ise BİM’in yüzde 100 bağlı ortaklıkları arasında paylaştırıldı. Bu çerçevede; Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Es Global Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. kalan hisselere eşit oranlarda iştirak etti.

SIRADAKİ AŞAMA: BDDK FAALİYET İZNİ BAŞVURUSU

Kuruluş tescilinin tamamlanmasıyla birlikte bir sonraki aşamaya geçildiğini belirten BİM, ilgili mevzuat doğrultusunda öngörülen yasal süre içerisinde BDDK’ye faaliyet izni başvurusunda bulunulacağını bildirdi. Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin resmen hizmet vermeye ve faaliyete geçmeye başlayabilmesi için söz konusu faaliyet izni sürecinin tamamlanması bekleniyor. Şirket, konuya ilişkin süreç ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceğini beyan etti.