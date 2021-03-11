BİM cuma kataloğu! BİM aktüel bu hafta gelecek indirimli ürünler listesi

BİM bu cuma indirimli ürünler kataloğunda teknoloji, beslenme, ev tekstili ve çocuk oyuncaklarına yer verdi. BİM'in 12 mart cuma indiriminde Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı Televizyon 1.999 TL'den 12 taksitle satılıyor. BİM'in cuma indiriminde en dikkat çeken ürün ise uzaktan kumandalı wireless akıllı lamba... İnternet sitelerinde 100 TL'nin üstünde bir fiyatla satılan akıllı ampul BİM'de cuma günü 65 TL'den satılıyor.