BİM aktüel 22 Mart-25 Mart ürünler kataloğu bu salı neler var indirimleri
BİM aktüel kataloğu 22 Mart-25 Mart indirim ürünleri neler araştırması başladı. Her hafta onlarca farklı üründe büyük indirim imkanı sağlayan BİM aktüel kataloğunda bu hafta 22 Mart-25 Mart haftasında ahşap Görünümlü Mutfak Gereçleri 12,90 TL, Kapaklı 3'lü Kase Seti 39,90 TL, Lav Alya Çay Seti 59,90 TL. Solar Panelli Led Zincir 89,90 TL, Mimilos Katlanır Masa 99,90 TL, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 499,00 TL.
BİM aktüel kataloğu 22 Mart-25 Mart indirimli ürünleri listesi hazır! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda yine yok yok. Bu salı ve cuma günü BİM marketlerde BİM'de Kaan Çapa Makinesi 3.499 TL. Musluk Bağlantı Aparatı Çeşitleri 9,90 TL, Ahşap Saplı Çapa 29,90 TL, Spiral Hortum 99,90 TL.
BİM 22 Mart aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünlerden biri de erkek-kız çocuk çorapları olacak. Çocuk çoraplarının tanesi 6 liradan satılacak. Ayrıca BİM aktüel 22 mart kataloğunda kadın hijyenik pedleri de uygun fiyatlara satılacak.
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta 22 Mart-25 Mart arasında bebek sahibi olan ailelerin yüzü gülecek. Bebek bakım örtüleri, bebek şampuanları ve bebek bezleri uygun fiyata satılacak.
İşte 22 Mart-25 Mart BİM aktüel katalog indirimli ürünleri...