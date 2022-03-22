BİM aktüel 22 Mart-25 Mart ürünler kataloğu bu salı neler var indirimleri

BİM aktüel kataloğu 22 Mart-25 Mart indirimli ürünleri listesi hazır! Bu hafta BİM aktüel kataloğunda yine yok yok. Bu salı ve cuma günü BİM marketlerde BİM'de Kaan Çapa Makinesi 3.499 TL. Musluk Bağlantı Aparatı Çeşitleri 9,90 TL, Ahşap Saplı Çapa 29,90 TL, Spiral Hortum 99,90 TL.