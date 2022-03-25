BİM, A101, Şok, Migros, CarrefourSA'ya yeni soruşturma! 2.7 milyar lira ceza kesilmişti yenisi geliyor

BİM, A101, Şok, Migros, CarrefourSA'ya geçen yıl kartelleşme suçlamasıyla 2,7 milyar liralık rekor ceza kesilmişti. Rekabet Kurumu, ikinci soruşturmayı başlattı. 5 zincir market ve 17 tedarikçiyle ilgili yeni soruşturmanın raporunun 26 Nisan’da çıkacağını belirten Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, "Hacim olarak birinci soruşturmadan daha küçük çaplı değil” dedi.

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5 zincir markete geçen yıl kartelleşme suçlamasıyla 2,7 milyar liralık rekor ceza kesen Rekabet Kurumu, ikinci soruşturmayı yürütüyor. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, “Soruşturmanın sonlarına doğru başka veriler elde etmeye başlayınca ikinci soruşturmayı açtık. 26 Nisan’da raporu bitecek. Hacim olarak birinci soruşturmadan daha küçük çaplı değil” dedi.

Küle, kurumda devam eden 24 soruşturma olduğunu belirterek, tüm kararlarının yargı denetimine açık olduğunu belirtti.

Zincir marketler 2.7 milyar liralık cezayı ödeyip yargıya taşıdılar

Küle, zincir marketlerle ilgili birinci soruşturmanın ardından verilen 2.7 milyar liralık cezanın tamamının ödendiğini söyleyerek, “Kestiğimiz para cezaları yüzde 100 ödeniyor. Ceza ödemeden teşebbüs yargı yoluna gidemiyor. İki teşebbüs yargıya başvurdu. Diğerleri de gidecektir. Yargı bizden savunma istiyor. Biz de aldığımız kararı savunuyoruz. Yargı en doğru kararı verecektir” dedi.

Fiyat artışlarını haftalık bildirmelerini istedik! Yaklaşık 4-5 ay bildirildi

Organize pazardaki marketlerle soruşturma yürütmenin zor olduğunu söyleyen Birol Küle, “Fiyat artışlarında normalin dışında hareketlilik gördüğümüz için tüm artışları haftalık bildirmeleri konusunda tedbir kararımız vardı. Yaklaşık 4-5 ay bildirildi. Artış trendini görmek istedik. Yerinde inceleme yaptık, 100 bine yakın data tek tek manuel ayıklanıyor. Gerekçeli kararda gördüğümüz delilleri yerinde incelemelerden elde ettik” dedi.

Zincir marketler kendi aralarında iletişim kurmuyor ama...

İkinci soruşturmada nihai kararın eylül ya da ekim ayında çıkacağının altını çizen Küle, üç büyük tedarikçinin uzlaşma başvurusu yaptığını ve amacına uymadıkları için reddettiklerini söyledi. Soruşturmada iki tür ihlal tespit edildiğini belirten Küle, “Zaman ilerledikçe kartelin çeşitleri de artıyor. Karteli iki veya daha fazla teşebbüslerin iletişiminde arıyorduk. Birinci soruşturmada bulduğumuz çeşitli teşebbüsler ve tedarikçiler var. Kendi içlerinde de iletişim oluyor ama daha çok tedarikçi vasıtasıyla iletişim kuruyorlar” şeklinde konuştu.

Gübre son aşamada, bebek maması soruşturması sürüyor

200 kişilik ekiple iki yıldır hummalı çalışma içerisinde olduklarını söyleyen Küle, yılda 350 civarında soruşturma yürüttüklerini belirterek, “Çeşitli sektörlerde devam eden soruşturmalarımız var. Gübrede son aşamaya geldik. Temmuz ayında nihai karar çıkacak. Bebek maması, beyaz eşya gibi sektörlerde soruşturmalar sürüyor” dedi.