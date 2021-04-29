BİM, A101, ŞOK kaçta açılacak kaçta kapanacak? 17 gün tam kapanma yasakları
TÜRKİYE'de 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00'e kadar sokağa çıkmak yasak. Peki seyahat izin belgesi nereden nasıl alınacak, seyahat yasağı var mı? BİM, A101, Şok gibi zincir marketler saat 10.00 ile 17.00 arasında açık olacak. Fırınlar da çalışacak. İşte 17 gün boyunca olacaklar...
TÜRKİYE saat 19:00 itibariyle 17 günlük tam kapanmaya girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tam kapanma kararı 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 05:00'a kadar uygulanacak. Peki sokağa çıkma yasağından muaf olacaklar kimler, tam kapanma döneminde neler yasak? Marketler, fırınlar, restoranlar hangi saatlerde açık olacak? Şehirler arası seyahat için izin nasıl alınacak? İşte İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgelerden tüm yasaklar ve yasaklardan muaf olanların madde madde açıklaması...
17 gün boyunca sokağa çıkmak yasak! Cezası 3 bin 150 lira
Tam kapanma süresince tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilecek.
Bu belge olmadan sokağa sakın çıkmayın
İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge gönderildi. Muafiyet kapsamındaki iş yeri, fabrika/imalathane çalışanları, İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusu yapabilecek. Buradan alınacak belge olmadan muafiyet kapsamındaki kişilerin sokağa çıkması da yasak. Kontrollerde bu belgeyi ibraz edemeyenler kısıtlamadan muaf bile olsa ceza yazılacak. Tüm belgelerin geçerliliği 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’de sona erecek.
Market, bakkal, manavlar hangi saatlerde açık olacak?
BİM, Şok, A101 gibi zincir marketler, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 arasında açık olacak. Migros A101, BİM, ŞOK, Carrefour ve Metro gibi büyük zincir marketler pazar günleri kapalı olacak. Bakkallar ise açık kalacak. Vatandaşlar araç kullanmadan ikametlerine yakın yerlerden alışveriş yapabilecek.