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EKONOMİ

BİM, A101, Migros'un yağ ve yumurtada KDV indirimi oyunu! Ekrem Açıkel ifşa etti

TGRT'de ana haber sunucusu Ekrem Açıkel zincir marketlerin KDV indirimi oyununu ifşa etti. Ekrem Açıkel, "İsim vereceğiz Allahın bildiğini kuldan sakınmayacağız utanmıyor musunuz' diyerek rakamları verdi.

Ekrem Açıkel ana haber bülteninde zincir marketlerin gıdaya gelen KDV indirimini ifşa etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KDV indirimini açıklayınca marketler hemen harekete geçmiş. Yağ ve yumurta fiyatlarına anında kallavi bir zam yapmışlar. Ekrem Açıkel canlı yayında tüm rakamları verdi. KDV indirim kararının duyurulduğu 11 Şubat'tam tüm marketler anında zam yapıp etiket değiştirmiş. KDV indiriminin yürürlüğe girdiği 14 Şubat tarihinde ise bu zam üzerinden indirimi yapıp, yine karlarına kar katmışlar. 

Ekrem Açıkel sosyal medyada gündeme oturan market ifşası videosunda 'siz akıllanmazsınız' diyerek şunları söyledi:
-Olmadı, ayıptır, yazıktır günahtır. Akıllanır mısınız bilmem! Kurdunuz etiket kardeşliğini. Hepiniz aynı etikettesiniz, aynı rakama satıyorsunuz. Bir de ceza yediniz ama sizin uslanmaya hiç niyetiniz yok. Dedektif gibi çalıştık hepsini kaydettik. Bu marketlere güç mü yetmiyor. Niye öyle? İspat edeceğim". 

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