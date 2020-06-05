BİM 5 Haziran 2020 kataloğu aktüel ürünleri yemek takımı fiyatı şaşırttı
BİM 5 Haziran aktüel kataloğu bu cuma da dopdolu. Beyaz eşyadan, züccaciye ürünlerine kadar birçok ürün bugün BİM 5 Haziran aktüel kataloğunda. Bu cuma BİM marketlerde en çok beklenen ürünler arasında yemek takımları ve borcam setleri var. borcam setleri 14.25 liradan başlıyor.12 parça Kütahya yemek takımı ise 249 lira.
BİM 5 Haziran aktüel kataloğu 2020 ürünleri yayımlamdı. Bugün BİM marketlerde züccaciyeden, küçük ev eşyalarına kadar birçok üründe büyük indirim var. Hanımların sabırsızlıkla beklediği ürünler arasında ise Kütahya marka 12 kişilik 48 parça yemek takımı var. BİM 5 Haziran yemek takımı fiyatı 249 lira olacak.
Türkiye'nin her noktasında binlerce şubesi olan BİM marketlerde 5 Haziran kataloğunda bu hafta öne çıkan ürünler arasında çift kişilik yastık ve yatak alezler, kapalı borcam setleri ve çatal bıçak takımı var.
Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon 1.299 TL Philips FC9330 Süpürge 649 TL Otomatik Sıvı Sabunluk 59,90 TL ABS Çocuk Valiz 99,90 TL Silikon Elyaf Yastık 12,90 TL Yastık Alezi 2'li 18,90 TL
Tek Kişilik Pike 29,90 TL Çift Kişilik Pike 34,90 TL Erkek Polo Yaka Baskılı Tişört 23,50 TL Comfort Family Kadın Pijama Takımı 29,90 TL Dekoratif Masa Örtüsü 10,95 TL