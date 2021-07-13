BİM 13 Temmuz 2021 kataloğu tablosu BİM aktüel ürünler yeni

BİM 13 Temmuz Salı günü aktüel kataloğ ürünleri raflardaki yerini aldı. Bugün BİM marketlerde onlarca farklı üründe büyük indirim var. Bu Salı BİM’de Kadın Bambu Atlet 12,90 TL, Kadın Bato Slip 14,90 TL. Uygun fiyatlı daha birçok ürün birçok çeşit bu Salı BİM’de!