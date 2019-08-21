BİLSEM sonuçları MEB 2019 mülakat sınav sonucu TC ile sorgulama

BİLSEM sonuçları MEB 2019 mülakat sınav sonucu TC ile sorgulama

BİLSEM sınav sonuçları bugün SAAT 10.00-16.00 arasında MEB tarafından erişime açıklanacak. Özel yetenekli öğrencilerin girdiği BİLSEM mülakat sınav sonuçları MEB üzerinden MEBBİS sisteminde, http://meb.gov.tr adresinden TC numarası ve kullanıcı şifresi ile sorgulanacak.

BİLSEM sonuçları MEB 2019 mülakat sınav sonucu TC ile sorgulama - Sayfa 1

BİLSEM sınav sonuçları 2019, BİLSEM mülakat sınav sonuçları bugün açıklanıyor. MEB tarafından özel yetenekli öğrencilere bireysel olarak yapılan BİLSEM sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.  BİLSEM mülakat sınav sonuçları http://orgm.meb.gov.tr 'de açıklanacak. 

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BİLSEM sonuçları MEB 2019 mülakat sınav sonucu TC ile sorgulama - Sayfa 2

BİLSEM mülakat sonuçları, yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos 2019'da açıklanacak. Erişime açılmasının ardından başarılı olan öğrenciler 26 Ağustos – 13 Eylül tarihi aralığında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

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BİLSEM sonuçları MEB 2019 mülakat sınav sonucu TC ile sorgulama - Sayfa 3

MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDE OLACAK: Sözlü sınava ilişkin sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek. Öte yandan sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için de 22-28 Ağustos tarihleri arasında itirazlar alınacak. 29 Ağustos’ta ise bu itirazların sonuçları değerlendirmeye alınacak

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BİLSEM sonuçları MEB 2019 mülakat sınav sonucu TC ile sorgulama - Sayfa 4

BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK: MEB’in sonuçları açıklayacağı zaman “duyurular” sayfası üzerinden açıklama yapacak. Sonuçları sorgulama işlemleri ise http://meb.gov.tr veya http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek. 

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