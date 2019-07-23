BİLSEM sonuçları açıklanıyor 2019 MEB BİLSEM mülakat sonucu MEBBİS sorgulama

BİLSEM mülakatları 12 Temmuz 2019 tarihinde tamamlandı. Sonuçların 19 Temmuz'da açıklanması bekleniyordu. BİLSEM sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak sonuçların bir iki gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.