BİLSEM sonuçları 2019 sorgulama MEB BİLSEM mülakat sonuç sayfası
BİLSEM sınav sonuçları açıklanıyor MEB sorgulama sayfası açılıyor. Özel yetenekli ve bireysel değerlendirmeye tabii tutulan öğrencilerin girdiği ve MEB tarafından yapılan BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? BİLSEM sonuçlarının MEBBİS üzerinden ya da http://orgm.meb.gov.tr 'den sorgulanack. BİLSEM sonuçlarına göre öğrencilerin 19 Ağustos'ta kayıt işlemleri başlayacak
BİLSEM sınav sonuçları 2019, BİLSEM mülakat sınav sonuçları açıklanıyor saatler kaldı. MEB tarafından özel yetenekli öğrencilere bireysel olarak yapılan BİLSEM sınav sonuçlarının 19 Temmuz'da açıklanması bekleniyordu. Fakat BİLSEM sonuçları henüz açıklanmadı. BİLSEM mülakat sınav sonuçlarının en geç 25 Temmuz'a kadar http://orgm.meb.gov.tr 'de açıklanması bekleniyor.
22 Nisan- 12 Temmuz arasında yapılan BİLSEM sonuçları sorgulamak için öğrenci ve veliler MEB üzerinden MEBBİS sistemine, TC numarası ve kullanıcı şifresi ile giriş yapıcak. BİLSEM sınav sonuçları MEB sonuç ekranı ile aynı anda sayfamızda olacak.
BİLSEM mülakatları 12 Temmuz 2019 tarihinde tamamlandı. Sonuçların 19 Temmuz'da açıklanması bekleniyordu. BİLSEM sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak sonuçların bir iki gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.
BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK: MEB’in sonuçları açıklayacağı zaman “duyurular” sayfası üzerinden açıklama yapacak. Sonuçları sorgulama işlemleri ise http://meb.gov.tr veya http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek. Sonuçlar açıklandığı takdirde ilgili içeriğimizde yerini alacak.