BİLSEM mülakat sonuçları MEB 2019 sorgulama ekranı açılıyor
BİLSEM sınav sonuçları bugün MEB tarafından erişime açıklanacak. Özel yetenekli öğrencilerin girdiği BİLSEM mülakat sınav sonuçları MEB üzerinden MEBBİS sisteminde, http://meb.gov.tr adresinden TC numarası ve kullanıcı şifresi ile sorgulanacak.
BİLSEM sınav sonuçları 2019, BİLSEM mülakat sınav sonuçları açıklanıyor. MEB tarafından özel yetenekli öğrencilere bireysel olarak yapılan BİLSEM sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. BİLSEM mülakat sınav sonuçları http://orgm.meb.gov.tr 'de açıklanacak.
BİLSEM mülakat sonuçları, yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos 2019'da açıklanacak. Erişime açılmasının ardından başarılı olan öğrenciler 26 Ağustos – 13 Eylül tarihi aralığında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.
MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDE OLACAK: Sözlü sınava ilişkin sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek. Öte yandan sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar için de 22-28 Ağustos tarihleri arasında itirazlar alınacak. 29 Ağustos’ta ise bu itirazların sonuçları değerlendirmeye alınacak
BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK: MEB’in sonuçları açıklayacağı zaman “duyurular” sayfası üzerinden açıklama yapacak. Sonuçları sorgulama işlemleri ise http://meb.gov.tr veya http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden yapılabilecek.