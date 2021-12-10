'Bilmem mi' Sefo ilkokul çocuklarına konser vermek istedi, ret yedi!

İSTANBUL Küçükçekmece'deki Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda Sefo olarak tanınan Seyfullah Sağır'ın "Bilmem Mi?" şarkısını söyleyerek dans eden öğrencilerin görüntüleri günlerce sosyal medyada gündem olmuş ve milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Bunun üzerine Sefo, Twitter hesabından "Küçükçekmece'deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?" diye sormuş, Küçükçekmece Belediyesi'nin hesabından ise "Sizi ne zaman belediyemizde ağırlayalım?" cevabı gelmişti. Ancak Küçükçekmece Belediyesi'nden izin çıkmasına rağmen okulun kararı ile konser iptal edildi.