'Bilmem mi' Sefo ilkokul çocuklarına konser vermek istedi, ret yedi!
İSTANBUL'daki bir okulda Sefo'nun "Bilmem mi?" şarkısına eşlik ederek dans eden öğrencilerin görüntüsü sosyal medyada gündem olmuş, bunun üzerine ünlü rapçi ise bu okulda konser vermek istemişti. Ancak Küçükçekmece Belediyesi'nden izin çıkmasına rağmen okulun kararı ile konser iptal edildi.
İSTANBUL Küçükçekmece'deki Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda Sefo olarak tanınan Seyfullah Sağır'ın "Bilmem Mi?" şarkısını söyleyerek dans eden öğrencilerin görüntüleri günlerce sosyal medyada gündem olmuş ve milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Bunun üzerine Sefo, Twitter hesabından "Küçükçekmece'deki bu okulda konser yapmak için kimden izin alabiliriz?" diye sormuş, Küçükçekmece Belediyesi'nin hesabından ise "Sizi ne zaman belediyemizde ağırlayalım?" cevabı gelmişti. Ancak Küçükçekmece Belediyesi'nden izin çıkmasına rağmen okulun kararı ile konser iptal edildi.
Haber türk'ün haberine göre Nihat Asya Ortaokulu'nda öğrencilerin heyecanla beklediği Sefo konseri iptal edildi.
Konserin iptal edildiğini açıklayan Müdür Yardımcısı Hafize Polat, gerekçe olarak konsere dışarıdan da ilgi olabileceğini ve eğitimin aksayabileceğini söyledi.
Şarkıyı hep bir ağızdan eksiksiz şekilde haykırarak söyleyen çocukların havadan çekilmiş videosu sosyal medyada viral olmuştu.