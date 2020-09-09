Billur Kalkavan'dan plajda genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar
Billur Kalkavan, uzun süredir birlikte olduğu 36 yaşındaki sevgilisi Buğra Bahadırlı ile sahilde aşka gelip sarmaş dolaş pozlar verdi.
Zaman zaman sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla ya da verdiği röportajlarla gündeme bomba gibi düşen Billur Kalkavan, yaz ayının başından beri Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Son olarak ise 57 yaşındaki Kalkavan, 36 yaşındaki genç sevgilisi Buğra Bahadırlı ile plajda aşka geldi.
Kalkavan o anları "Yine leylekleri giderken gördüm geçen gün hüzünlendim. Çocukken de hep geldiklerinde mutlu olur, giderlerken de üzülürdüm" notunu düştü.
Sezonun açılmasıyla soluğu tatilde alan Billur Kalkavan, sosyal medya hesabındaki bikini paylaşımlarıyla adeta genç kızlara taş çıkardı.
Öte yandan Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, 8 Şubat 1984 tarihinde dünyaya geldi. Buğra Bahadırlı aslen Ankaralıdır. Ankara Anadolu Lisesi'de okuduktan sonra lisansını Atılım Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünde tamamladı. Buğra Bahadırlı, 2009 yılından bu yana Billur Kalkavan ile birliktedir. Tam ismi Berk Buğra Bahadırlı TRT 1 televizyon kanalında yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide jandarma Er Hamza Gemalmaz rolü ile dikkatleri üzerine çekti.