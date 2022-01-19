Billur Kalkavan'dan kadınları ayağa kaldıran 'aldatma' tavsiyesi: Kafanızın içini doldurun!

"Kadın, ev temizlemekten ve dolma sarmaktan çok daha öte bir canlı"

Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar. Kadın, ev temizlemekten ve dolma sarmaktan çok daha öte bir canlı. Bir kere bunun farkına varacak. Erkeklerin karşısında evinin ne kadar temiz olduğundan bahseder, ne kadar güzel yemek yaptığından.