Billur Kalkavan'dan kadınları ayağa kaldıran 'aldatma' tavsiyesi: Kafanızın içini doldurun!
Billur Kalkavan, kadınlara 'aldatılmamak' için verdiği tavsiye ile hemcinslerini ayağa kaldırdı! Kalkavan, aldatılmanın kadınlardan kaynaklandığını öne sürdü!
Oyuncu Billur Kalkavan, ilişkiler ve aldatılma üzerine yaptığı açıklamalarla hemcinslerini çok kızdırdı! Kalkavan, kadınlara yükelndiği açıklamasında çok konuşulacak ifadeler kullandı. Aldatılmanın kadınların eksiklerinden kaynaklandığını söyleyen Kalkavan, "Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar..." dedi
Sanatçı Billur Kalkavan (59), kadın-erkek ilişkileri ve aldatılmayla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'Aldatılmak kadınların eksiklerinden kaynaklanıyor' çıkışı
'Pembe Masa' programına konuk olan Kalkavan, aldatılmanın kadınların eksiklerinden kaynaklandığını ifade etti. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şunları dile getirdi:
"Kadın, ev temizlemekten ve dolma sarmaktan çok daha öte bir canlı"
Madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok muzdaripler, o zaman estetikçiden önce kafalarının içini doldurmaya çalışsalar. Kadın, ev temizlemekten ve dolma sarmaktan çok daha öte bir canlı. Bir kere bunun farkına varacak. Erkeklerin karşısında evinin ne kadar temiz olduğundan bahseder, ne kadar güzel yemek yaptığından.