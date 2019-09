Billur Kalkavan'dan anneleri kızdıran olay sözler: Anne olmak da çok matah bir şey değil'

''Her çocuk doğuran da bir ego'': Sen de evinde kalıp çocuğuna baksaydın. Ondan sonra buna çocuk yapmak deyin. Arsız, terbiyesiz, ciyak ciyak bir sürü çocuk koşuşturuyor etrafta. Hayatta hiçbir şey bilmiyorlar, biz anne babamızdan öğrendik her şeyi. Eğitim evde, öğrenim okuldadır. Eğitim yoksa öğrenimle olmuyor. Her çocuk doğuran da bir ego, yürüyüş değişiyor şöyle bir trip, görüyorum.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN