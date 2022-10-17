Billur Kalkavan'a son veda sevgilisi yanından ayrılmadı dostları yasta...

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ağustos ayında şu ifadeleri kullanmıştı: Merhabalar, şimdi benim sağlığımı merak edenler için söyleyeyim; çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi... Onun için merakta kalmayın.''