Billur Kalkavan'a son veda sevgilisi yanından ayrılmadı dostları yasta...
Billur Kalkavan 6 aydır akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Cumartesi günü 59 yaşında hayata veda etmişti. Billur Kalkavan'ın cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
Billur Kalkavan Ocak ayında akciğer kanserine yakalanmıştı. Cumartesi sabaha karşı 3.45'te hayatını kaybetmişti. Kalkavan, kemoterapi sırasında vücudunda türeyen bir mantar sebebiyle 59 yaşında yaşamını yitirmişti.
Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın açıklamasına göre, Kalkavan kanserden dolayı değil, kemoterapi sırasında vücudunda türeyen bir mantar sebebiyle vefat etmişti.
Bahadırlı, "Maddi veya manevi hiçbir vasiyeti yoktu. Çünkü hiçbir şekilde öleceğini düşünmüyordu.'' dedi.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ağustos ayında şu ifadeleri kullanmıştı: Merhabalar, şimdi benim sağlığımı merak edenler için söyleyeyim; çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi... Onun için merakta kalmayın.''