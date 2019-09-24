Billur Kalkavan ahlaksız mesajı ifşa etti: Adam köle olmaktan kırbaçlanmaktan hoşlanıyor

''Çok da bilerek kullandım o kelimeyi'': Magazin Noteri’nin konuğu Billur Kalkavan programda öncelikle, tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi. Ve “anne” ifadesini “doğurmak” olarak değiştirirken şu ifadeleri kullandı; “Ben anne olmayı doğurmak olarak değiştireyim. Çünkü akışında çok da planlayarak konuşmuyor insan. Gerçekten anne olmak çok matah bir şey ama onlarınki hiç değil. Çok da bilerek kullandım o kelimeyi. Binlerce yıldır sezaryen yöntemi var ama dünyanın hiçbir yerinde sana kapris sezaryeni yapmazlar. O da bir kapris.