Billur Kalkavan ahlaksız mesajı ifşa etti: Adam köle olmaktan kırbaçlanmaktan hoşlanıyor
Geçtiğimiz günlerde “annelik matah değil” sözleriyle gündem olan Billur Kalkavan, kendisine gelen ahlaksız mesajları ifşa ederken ''Adam köle olmaktan kırbaçlanmaktan hoşlanıyor'' sözleriyle dikkat çeken sözler sarf etti.
Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın birlikte hazırladıkları programın canlı yayın konuğu, “annelik matah değil” açıklamaları ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Billur Kalkavan oldu.
''Çok da bilerek kullandım o kelimeyi'': Magazin Noteri’nin konuğu Billur Kalkavan programda öncelikle, tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi. Ve “anne” ifadesini “doğurmak” olarak değiştirirken şu ifadeleri kullandı; “Ben anne olmayı doğurmak olarak değiştireyim. Çünkü akışında çok da planlayarak konuşmuyor insan. Gerçekten anne olmak çok matah bir şey ama onlarınki hiç değil. Çok da bilerek kullandım o kelimeyi. Binlerce yıldır sezaryen yöntemi var ama dünyanın hiçbir yerinde sana kapris sezaryeni yapmazlar. O da bir kapris.
''Sen böyle değilsen üstüne alınmazsın'': Canı acımasın, yok emzirmesin memeleri sarkmasın süt veremem; böyle çocuk bakılmaz. Herkes bir de üstüne alındı ünlüsü, ünsüzü, köydeki. Sen böyle değilsen üstüne alınmazsın. Bana binlerce tebrik geldi. Ne insanlar ne kadınlar neler çekiyorlar bu ülkede. Ben bütün kadınlara laf etmiş olabilir miyim. Biraz kafa çalıştırmak lazım. Ben söylediğimi söyledim. Arkasındayım da söylediğimin.”
''Adam köle olmaktan, kırbaçlanmaktan hoşlanıyor'': Billur Kalkavan, kendisine gelen en abuk mesajlar sorulduğunda; bir kişinin kendisine “kölelik” teklif ettiğini anlattı: “Köleler ile master (ustalar) yurt dışında çok var bu tip ilişkiler. Türkiye’de de var. Bunlar bastırılmış cinsellikten kaynaklanıyor. Adam köle olmaktan, kırbaçlanmaktan hoşlanıyor.