Billboard ve reklam panoları ihalesinde 2,5 milyar TL’lik kamu zararı ortaya çıkmış!

İstanbullulara ait billboardların usulsüzce bazı şirketlere verildiği, buna bağlı büyük kazançlar elde edildiği belirlendi. 2,5 milyar TL'lik kamu zararı tespit edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) billboard ve reklam panolarıyla ilgili dev bir ihale skandalı ifşa oldu. İBB Meclisi tarafından 40 milyon TL bedelle Kültür A.Ş.’ye devredilen billboard ve panoların, rayiç bedelin çok altında bir fiyatla Vizyonkent Reklam firmasına ihale edildiği kaydedildi. Sözleşmeye aykırı uygulamalarla 2.5 milyar TL'den fazla kamu zararına yol açıldığı belirlendi.

İSTANBUL'UN REKLAM ALANLARINI PEŞKEŞ ÇEKMİŞLER

Soruşturma kapsamında, ihale sürecinde ağır usulsüzlükler yapıldığı öğrenildi. Saptamalara göre; ihale kapsamında olmayan reklam alanları ticari amaçla kullanıldı. Billboard sayısı azaltılarak gelir getiren noktalar özel amaçlarla değerlendirildi Sözleşmeye aykırı filler nedeniyle uygulanması gereken para cezaları kesilmedi.

Sözleşmenin üçüncü yılında kamu zararının 1 milyar 189 milyon 489 bin 560 TL + KDV’ye, sözleşme sonunda ise 2 milyar 574 milyon 995 bin 200 TL + KDV’ye yükseldiği tespit edildi.

Kamu zararına neden olan işlemlerle Vizyonkent Reklam firması lehine yüksek miktarda haksız kazanç sağlandığı saptandı.

GİZLİ TOPLANTILARLA MİLYARLIK VURGUN

İncelemelerde, İBB Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. ihalelerinin Murat Ongun, Fatih Keleş ve İlbak ailesi tarafından organize edildiği ifşa oldu.

Ongun, Keleş ve İlbak'ların, Akmerkez’de Necati Özkan’a ait ofiste düzenli olarak bir araya geldiği fotoğraf karelerine yansıdı.

İhale ve sözleşme şartlarının Özkan'ın ofisinde belirlendiği, düşük bedelli anlaşmaların bu buluşmalarda yapıldığı, reklam panolarının belirli firmalara verilerek sözleşmeye aykırı işlemlerin görmezden gelindiği kaydedildi.

KAYNAK: HABER7