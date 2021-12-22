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Bill Gates pandeminin bitiş tarihini açıkladı! Omicron varyantı sözleri bomba

Bill Gates pandeminin bitiş tarihini açıkladı! Omicron varyantı sözleri bomba

ABD’li milyarder Bill Gates, Omicron varyantı hakkında açıklama yaptı. Gates, önümüzdeki birkaç ayın zorlu geçeceğini söyledi ve "Omicron hepimizi eve kilitleyecek" dedi. Microsoft’un kurucusu, pandeminin bitiş tarihini de açıkladı.

Bill Gates pandeminin bitiş tarihini açıkladı! Omicron varyantı sözleri bomba

ABD’li ünlü milyarder Bill Gates, Omicron varyantı ile ilgili açıklamada bulundu. Gates, Omicron varyantı nedeniyle tatil planlarını iptal ettiğini söylerken, yeni varyantın yarattığı vaka sayısı dalgasının Mart ayına kadar biteceğine inandığını söyledi.

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Bill Gates pandeminin bitiş tarihini açıkladı! Omicron varyantı sözleri bomba

Omicron varyantı hakkında bir Twitter gönderisi yayımlayan Gates, önümüzdeki birkaç ayın zorlu geçeceğini söylerken, buna hazır olduğunu dile getirdi.

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Bill Gates pandeminin bitiş tarihini açıkladı! Omicron varyantı sözleri bomba

2022'de sona erecek

NTV'de yer alan habere göre maske takmaya devam edilmesinin ve aşı olmanın önemini vurgulayan Gates, doğru adımların atılması durumunda pandeminin 2022’de sona erebileceğini vurguladı.

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Bill Gates pandeminin bitiş tarihini açıkladı! Omicron varyantı sözleri bomba

"Hepimizi eve kilitleyecek"

Gates, "Tam hayat normale dönecek gibi göründüğünde, pandeminin en kötü kısmına giriyor olabiliriz" derken, "Omicron hepimizi eve kilitleyecek. Yakın arkadaşlarım Omicron varyantına yakalandı ve tatil planlarımın çoğunu iptal ettim" diye konuştu.

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