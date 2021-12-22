Bill Gates pandeminin bitiş tarihini açıkladı! Omicron varyantı sözleri bomba
ABD’li milyarder Bill Gates, Omicron varyantı hakkında açıklama yaptı. Gates, önümüzdeki birkaç ayın zorlu geçeceğini söyledi ve "Omicron hepimizi eve kilitleyecek" dedi. Microsoft’un kurucusu, pandeminin bitiş tarihini de açıkladı.
ABD’li ünlü milyarder Bill Gates, Omicron varyantı ile ilgili açıklamada bulundu. Gates, Omicron varyantı nedeniyle tatil planlarını iptal ettiğini söylerken, yeni varyantın yarattığı vaka sayısı dalgasının Mart ayına kadar biteceğine inandığını söyledi.
Omicron varyantı hakkında bir Twitter gönderisi yayımlayan Gates, önümüzdeki birkaç ayın zorlu geçeceğini söylerken, buna hazır olduğunu dile getirdi.
2022'de sona erecek
NTV'de yer alan habere göre maske takmaya devam edilmesinin ve aşı olmanın önemini vurgulayan Gates, doğru adımların atılması durumunda pandeminin 2022’de sona erebileceğini vurguladı.
"Hepimizi eve kilitleyecek"
Gates, "Tam hayat normale dönecek gibi göründüğünde, pandeminin en kötü kısmına giriyor olabiliriz" derken, "Omicron hepimizi eve kilitleyecek. Yakın arkadaşlarım Omicron varyantına yakalandı ve tatil planlarımın çoğunu iptal ettim" diye konuştu.