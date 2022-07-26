Bill Gates o sektörü işaret etti! Geleceğin mesleği...

Dünyanın en zengin isimleri arasında ilk sıralarda yer alan Microsoft'un sahibi Bill Gates, geleceğin mesleğini açıkladı. Gates, yaptığı açıklamada insanların iklim teknolojileri ve iklim değişiklikleri ile ilgili çalışmalar yapması gerektiğini, bu sektörün yakında Tesla veya Microsoft'u geride bırakabileceğini belirtti.