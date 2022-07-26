Bill Gates o sektörü işaret etti! Geleceğin mesleği...
Bill Gates, son dönemlerde farklı konulardaki çıkışları ile dikkatleri üzerine çekiyordu. Gates, gelecek yıllarda patlama yapmasını beklediği mesleği açıkladı.
Dünyanın en zengin isimleri arasında ilk sıralarda yer alan Microsoft'un sahibi Bill Gates, geleceğin mesleğini açıkladı. Gates, yaptığı açıklamada insanların iklim teknolojileri ve iklim değişiklikleri ile ilgili çalışmalar yapması gerektiğini, bu sektörün yakında Tesla veya Microsoft'u geride bırakabileceğini belirtti.
Bill Gates'in bu sektörle ilgili yaptığı dikkat çeken açıklamaları Yunan basını duyurdu.
Habere göre Gates, insanlığın ilgilenmesi gereken mesleklerin ne alanda olması gerektiğini söyledi.
İnsanların iklim değişikliği ve iklim teknolojileriyle alakalı işlerle uğraşması gerektiğini söyleyen Gates, bu alanda çalışmalar yapanların Tesla ve Microsoft'u geride bırakabileceğinin altını çizdi. Gates'in "iklim tahribatı dünyayı yakıp yıkacak" değerlendirmesi de dikkat çekti.