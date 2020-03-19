Bill Gates koronavirüs aşı çalışmalarına dair soruları yanıtladı tarih verdi
Bill Gates, dünyanın ortak sorunu haline gelen Corona virüs aşısı hakkında sorulan soruları yanıtladı.
Dünya'nın en zengin ikinci adamı unvanına sahip olan Microsoft kurucusu Bill Gates, Corona virüs aşı çalışmalarını da yakından takip ediyor. Gates, geçtiğimiz günlerde gözünü kırpmadan Corona virüs çalışmalarına bağışta bulunmuştu. Bu kez katıldığı bir programda Corona virüs aşısı hakkında konuştu.
Bill Gates, Geçtiğimiz haftalarda Corona virüsünün tedavi çalışmalarını hızlandırmak adına 100 milyon dolar bağışladığını duyurmuştu. Gates, sosyal medya platformu Reddit'te soru cevap etkinliğine katıldı.
Son dönemde birçok ülke, Corona virüse karşı çare olarak aşı çalışmalarına başladı. Bu konu hakkındaki fikri sorulan Bill Gates, "aşı ne zaman hazır olacak?" sorusuna da yanıt verdi.
Business Insider'ın kalemine göre Gates, salgına karşı aşının 18 ay içerisinde hazır olacağını tahmin ettiğini belirtti.