Bill Gates koronavirüs aşı çalışmalarına dair soruları yanıtladı tarih verdi

Dünya'nın en zengin ikinci adamı unvanına sahip olan Microsoft kurucusu Bill Gates, Corona virüs aşı çalışmalarını da yakından takip ediyor. Gates, geçtiğimiz günlerde gözünü kırpmadan Corona virüs çalışmalarına bağışta bulunmuştu. Bu kez katıldığı bir programda Corona virüs aşısı hakkında konuştu.