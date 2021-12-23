Bill Gates koronavirisün bitiş tarihini açıkladı! Omicron varyantı sözleri bomba

ABD’li ünlü milyarder Bill Gates, Omicron varyantı ile ilgili açıklamada bulundu. Gates, Omicron varyantı nedeniyle tatil planlarını iptal ettiğini söylerken, yeni varyantın yarattığı vaka sayısı dalgasının Mart ayına kadar biteceğine inandığını söyledi.