Bilir ailesine acı veda! Anne ve baba ile 2 çocuğu son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün sabah saatlerinde 7 katlı bina çöktü. Saatler süren çalışma sonrası anne, baba ve iki çocuğun hayatını kaybettiği anlaşıldı. 18 yaşında Dilara 8 saatlik çalışma sonrası enkazdan sağ kurtarıldı. Genç kızın tedavisi sürerken, Bilir ailesi ise bugün son yolcuğuna uğurlandı.
Issıkgöl Caddesi'nde dün saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazından cansız bedenleri çıkarılan Levent (43), Emine (37), Hayrunnisa Nur (14) ve Muhammet Emir Bilir'in (12) cenazeleri, yakınları tarafından morgdan alınarak yıkımın yaşandığı bölgede kurulan taziye çadırına getirildi.
Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından cenazeler, Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne götürüldü.Aile yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı öncesi Gebze Dumlupınar İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Muhammet Emir'in sınıf arkadaşları, ön safa alındı.
Anne ve baba ile 2 çocuğun cenazeleri, ikindi vakti İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kıldırılan namazın ardından Merkez Mezarlığı'na defnedildi.
Emine Bilir'in Mustafa Paşa Kız Kur'an Kursunda geçici ücretli öğreticilik yaptığı, aynı zamanda hafız olduğu öğrenildi.