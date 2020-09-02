Bilim Kurulu'nun yeni kararları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklıyor

Son zamanlarda koronavirüs kaynaklı artan vaka ve ölüm sayılarının ardından yeni yasakların gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Bu bağlamda Koronavirüs Bilim Kurulu gündemi değerlendirmek üzere toplanmıştı. Sağlık Bakanı son kararları açıklıyor.

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Koronavirüste artan vaka sayıları sonrasında Bilim Kurulu bugün saat 17.00’de toplanmıştı. Yeni yasakların gelmesi gündemdeydi. Özellike hafta sonları sokağa çıkma yasağının yeniden uygulamaya konulacağı konuşuluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantı sonrası basın açıklaması yapıyor:

Uzun bir süredir koronavirüs aramızda zaman zaman duyarsız hale geliyoruz. Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz. Hastaların ve yitirdiğimiz canları sayısı tüm dünyada olduğu gibi artıyor. Tedbirlerle özlemlerimizin sentezini yapabilmeliydik. Tatil yerlerinde, çarşı-pazarlarda tedbirlere ne kadar uyulduğunu içimiz acıyarak görüyoruz.

29 bin 865 sağlık çalışanına virüs bulaştı

Ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor. Sağlık çalışanlarımız bütün mesailerini bulaştırıcı hastalarla geçirmektedir. Başka insanlar için. 29 bin 865 çalışanımıza virüs bulaştı, 52 sağlık çalışanımız hayatını kaybetti.

En fazla artış Ankara'da

İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Ülke genelinde durum kontrol altında. Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu’da artış var. Ankara, Mardin, Şanlıurfa da ciddi artış var. Virüs gücünü kaybetmedi. Özellikle ağır hasta sayımızı azaltmamız gerekiyor.

Filyasyon ekiplerinin sayısı arttı

İzolasyon kuralına uymayan 153 bin kişi tespit edildi. Filyasyon sayısını 10 bin 802’ye çıkardık. Sorunlu illerde sayıyı artırıyoruz. Salgın bölgesel farklılıklara rağmen ülke genelinde kontrol altında. Yeni mücadele dönemine hazırlanıyoruz

Yaş arttıkça vefat sayısı artıyor

Yaş artıkça hem erkeklerde hem kadınlarda vefat oranımız dramatik bir şekilde artıyor. 2020’de enfeksiyon nedeniyle hasta sayısı artmazken, koronavirüs nedeniyle sayı artmaktadır

Yaşlılarımızı koruyalım

Yoğun bakımdaki hastalarımız 65-70 yaş üstü olduğunu görüyoruz. Yaşlılarımızı özellikle koruyalım. Özellikle toplum bilim kurulu üyemizin kritik bir önerisi olmuştu. Günlük olarak paylaşılan bilgiler web sayfasında daha ayrıntılı olarak verilecek.

Zatürre ve grip aşısı

Geçen yıla göre bu sene daha fazla grip ve zatürre aşısının tüketileceğinin farkındayız. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Zorunlu kişiler önereceğimiz bir algoritma olacak.

Ankara'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Vaka sayısının en fazla yaşandığı Ankara. Çeşitli tedbirler alınmaya başladı, örneğin mesai düzenlemesi. Şu an sokağa çıkma (yasağı)gibi durum gündemimizde değil

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