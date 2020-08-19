Bilim Kurulunun yeni kararları! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklıyor

TÜRKİYE'de vaka sayıları hızla artarken Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'da toplandı. Son günlerde artan vaka sayılarının değerlendirileceği toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.

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TÜRKİYE'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı özellikle Kurban Bayramı tatili sonrasında sıçrama yaptı. Durumu ağır olan hasta sayısı verileri ürkütürken, iyileşen hasta sayısı da yeni vakaların altına düştü. Koronavirüs Bilim Kurulu, ortaya çıkan bu son tabloyu ele almak için saat 17.00'de toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Yeni yasaklar gelebilir

Geçen hafta yapılan toplantıdan okullarla ilgili erteleme kararı çıkmıştı. Bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısında ise alınacak yeni önlemler masaya yatırılacak. 20 ilde 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Bilim Kurulu bu kararı tüm iller için yeniden gündeme getirebilir.