Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, toplantının ardından saat 18.00’de canlı açıklama yapması bekleniyor.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha salgın gündemiyle toplanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Saat 16.30'da toplanması beklenen kurulun, aşılama sürecini görüşmesi bekleniyor. Toplantının ardından Bakan Koca, saat 18.00’de canlı açıklama yapacak.

Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığı, salgın tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak 'tam kapanma' sürecine ilişkin genelge yayımlamıştı.

Yeme-içme sektörü kaça kadar açık?

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.



Şehirler arası seyahat kısıtlaması

Konaklama tesisleri sadece zorunlu durumlara bağlı olarak seyahat izin belgesi alan kişilere hizmet verebilecek. Kısıtlama döneminde seyahat izin belgesi olmayanlara uçak, tren, gemi veya otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında bilet kesilmeyecek.