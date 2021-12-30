Bilim Kurulu'ndan istifa eden Prof. Dr. Alpay Azap'tan 'yeni yasak' önerisi! İşte getirilmesi gereken yasaklar

- Delta varyantından yaklaşık 2 kat daha bulaşıcıdır.

- Aşı ya da geçirilmiş infeksiyonlar yoluyla kazanılmış bağışıklığa karşı büyük ölçüde dirençlidir ve bu nedenle aşılı ya da geçirmiş kişilerde daha fazla semptomatik infeksiyona yol açmakta, buna karşılık hatırlatma dozları yapılanlarda %80’ler civarında aşı etkinliği sağlanabilmektedir.

- Geçirmiş kişilerde ve aşılılarda klinik açıdan daha hafif seyirli bir hastalığa neden olmaktadır.

- Omikron varyantı ülkemizde de hızlı bir yayılım dönemine geçmiş olup, kısa bir süre içerisinde vaka sayılarında keskin bir artış beklenmektedir.