Bilim Kurulu'nda karar günü! Maske kuralı kaldırılıyor başka hangi yasaklar kaldırılacak?
Koronavirüs pandemisinin başından beri hayatımızda olan bir dönem yüksek fiyat artışlarıyla gündeme gelen piyasada bulunamayan maske kuralı için karar günü bugün. Bakan Fahrettin Koca "en önemli toplantı" diyerek maske, karantina dahil tüm kuralların ele alınacağını duyurdu. Bilim Kurulu 7 haftadır toplanmıyordu.
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın maske ve karantina kararlarını değerlendirmek üzere toplanacak. Tüm kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğunun kaldırılması beklenirken, karantina süresinin de kaldırılmasının masada olduğu belirtiliyor. Uzmanlar uzun süredir pandeminin bitişi ilanı için tartışıyordu.
Toplantıda başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili önemli kararlar alınması ve Kovid-19 ile mücadelede yeni yol haritası çizilmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır. Koronavirüs salgını halen gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, COVID servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'nda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce bu toplantı Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır."